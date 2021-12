Turkse lira verder omlaag na islamverwijzing van president Erdogan over lage rentes

De lira verzwakt meer dan 6 procent ten opzichte van de dollar. Dat betekende de vijfde dag op rij dat de munt aan waarde verliest. In de voorbije drie maanden is de lira 50 procent van zijn waarde kwijtgeraakt.

“Wat het is? We verlagen de rente. Verwacht niet iets anders van mij”, zei Erdogan zondag op televisie. “Als moslim zal ik blijven doen wat vereist is.” Daarbij maakte Erdogan gebruik van een Arabisch woord dat in het Turks wordt gebruikt om te verwijzen naar de islamitische leer. Het is de tweede keer in een maand dat Erdogan zich beroept op religie om de huidige monetaire houding te rechtvaardigen.

De inflatie in Turkije is zeer hoog, maar onder druk van Erdogan verlaagde de centrale bank sinds september herhaaldelijk de rente. Erdogan ziet de rente het liefst zo laag mogelijk omdat hij gelooft dat een hoge rente zorgt voor hogere prijzen. Gebruikelijk beleid van economen is juist het verhogen van de rente om de inflatie in bedwang te krijgen. De grootste bedrijvenlobby van Turkije riep de president eerder al op te stoppen met zijn omstreden rentebeleid omdat dat de economie grote schade toebrengt.