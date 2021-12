Tornado rukt badkuip met twee jonge kindjes erin uit huis in VS

“Ik voelde het gerommel, ik voelde mijn huis trillen”, zo verklaart Clara Lutz aan de lokale tv-zender 14 News. Kort ervoor had de Amerikaanse haar twee kleinkinderen, de vijftien maanden oude Kaden en de drie maanden oude Dallas, in de badkuip geplaatst. “Ik probeerde hen te beschermen, maar voor ik het wist, werd de badkuip uit de vloer gerukt.”

Na de doortocht van de tornado was Lutz’ woning volledig gestript tot op de fundering. Een projectiel, een watertank uit de badkamer, raakte haar op het achterhoofd, maar toch ging ze zo snel als ze kon op zoek naar haar kleinkinderen. Even vreesde ze het ergste. “Ik had geen idee waar ze waren. Ik kon alleen maar bidden: Heer, breng mijn kleinkinderen alstublieft veilig bij mij terug.”

Niet veel later werden beide kinderen gevonden in de achtertuin, onder de badkuip. Hoewel het aan het gieten was, waren ze niet eens nat. “Dallas had wel een bult op het achterhoofd. We wisten niet wat er aan de hand was”, aldus Lutz. Ze ging samen met het kind naar het ziekenhuis, maar alles bleek in orde.