Brugse politie grijpt (voorlopig) niet in na racismerel in Jan Breydel: “Niemand heeft iets gehoord”

De rel rond racisme in het Jan Breydelstadion tijdens de topper tussen Club Brugge en Anderlecht zondagmiddag krijgt voorlopig geen politioneel staartje. De Brugse politie stelde namelijk geen proces-verbaal op. “Wij kunnen ambtshalve een klacht opstellen, maar dan moeten we de feiten wel zelf vaststellen. En in dit geval heeft niemand wat gehoord. Noch de politie, noch de stewards”, aldus de woordvoerder.

Hij was gedegouteerd en wou het zelfs niet over de wedstrijd hebben. Anderlecht-trainer Vincent Kompany was zondagmiddag duidelijk aangeslagen toen hij voor de camera’s verscheen na de wedstrijd tegen Club Brugge.

De topper was op een gelijkspel geëindigd, maar dat interesseerde de ex-Rode Duivel niet. “Mijn staf, mijn spelers en ikzelf zijn de hele wedstrijd uitgescholden”, klonk het. Volgens Kompany schreeuwden Club-supporters hen allerhande racistische opmerkingen toe. “Bruine aap en wat dan ook. Dat zijn dingen… Ik heb het er moeilijk mee”, zei hij geëmotioneerd.

Geen klacht

De racismerel overschaduwde nadien dan ook de wedstrijd. De uitspraken werden door verschillende instanties - onder andere Club Brugge en de Brugse burgemeester - veroordeeld. En automatisch werd ook naar de Brugse politie gekeken. Zouden zij een proces-verbaal opstellen? Zondag gaf de politie nog mee dat de Voetbalcel zich over de zaak zou buigen. Maar ondertussen is duidelijk dat (nog) geen proces-verbaal werd opgesteld. De reden: niemand heeft wat gehoord.

“Als een klacht ingediend wordt, dan stellen wij een proces-verbaal op”, zegt Lien Depoorter, woordvoerder van de Brugse politie. “Maar dat is dus niet gebeurd. In het andere geval kunnen wij altijd zelf ‘ambtshalve’ een klacht opstellen. Maar dan moeten we dat zelf vaststellen. En niemand heeft wat gehoord. Noch de politie, noch de stewards. Dat bleek uit navraag bij hen.”

Ook Philippe Clement, coach van Club Brugge, kon zijn collega niet bijtreden. “Ik heb eerlijk gezegd niets gehoord”, zei hij. “Maar als zo’n dingen geroepen zijn, dan is dat iets waar wij helemaal niet achterstaan.” Ongeveer hetzelfde klonk het uit de mond van de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Hij zat in het stadion, net boven de dug-out van Kompany en zijn staf.

“Ik heb op geen enkel moment gehoord dat racistische uitspraken werden geroepen aan zijn adres”, stelt De fauw. “Het zullen dus enkelingen zijn die dergelijke uitspraken hebben gedaan en zeker geen grote groep supporters. Toch wil ik die uitspraken onmiddellijk en duidelijk veroordelen. In Brugge - en dus ook niet in het Jan Breydelstadion - kan geen enkele vorm van racisme getolereerd worden.”

Geen officiële vaststelling

Zoals de zaken er nu voorstaan, zal dus niet meteen een schuldige aangeduid kunnen worden. Wat uiteraard niet betekent dat wat Kompany beweert niet zou kloppen. De politie kan het momenteel echter niets officieel vaststellen. Als Anderlecht of Kompany alsnog beslissen om klacht in te dienen bij de politie, kan wel een verder onderzoek ingesteld worden.

