Sciensano past dodentol eerste coronagolf aan: bijna 100 doden meer

De 104 Belgische ziekenhuizen werden retrospectief bevraagd om ontbrekende gegevens over de geboortedatum en de woonplaats van patiënten, die tijdens de eerste golf overleden zijn aan de gevolgen van Covid-19, te verkrijgen. Sciensano kreeg van 98 ziekenhuizen een reactie op de vraag.

Dankzij de bevraging kon het gezondheidsinstituut 196 extra Covid-sterfgevallen identificeren. Op basis van de aanvullende gegevens van de ziekenhuizen, hebben ze 97 sterfgevallen uit de Covid-mortaliteitsdatabank verwijderd. Het gaat onder meer om correcties van dubbele rapportering, mensen die niet in België woonden of omdat de doodsoorzaak niet langer in verband staat met het coronavirus. Uiteindelijk zijn er 99 extra overlijdens toegevoegd aan de mortaliteitsdatabase.

Verder blijkt nog dat het eerste coronaoverlijden niet op 10 maart 2020, maar wel op 7 maart 2020 plaatsvond. De piek van het aantal overlijdens in de eerste golf ligt nog steeds op dezelfde datum, 8 april 2020, maar stijgt van 322 sterfgevallen naar 324.

In totaal stierven 9.684 coronapatiënten in de eerste golf van de pandemie: 4.861 in ziekenhuizen, 4.718 in woonzorgcentra en 105 in andere omgevingen.