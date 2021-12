“IS-strijder met pakje uitschakelen met drone”, later bleek dat “pakje” een kind: “precisieaanvallen” in strijd tegen IS maakten duizend burgerslachtoffers

“Dit is de meest precisie oorlog ooit, we schakelen enkel militaire doelwitten uit”, zei toenmalig president Barack Obama over de luchtcampagne tegen IS-doelen in Syrië, Afghanistan en Irak. Bullshit, schrijft de krant de New York Times nu, dat alle legerdocumenten hierover kon inkijken. Er vielen veel meer burgerslachtoffers dan eerst gemeld, door verkeerde inschattingen en fouten. De grootste fout in die oorlog tegen IS werd gemaakt bij een Nederlandse aanval.