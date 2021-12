Pediater Marc Raes: “Vaccinatie jonge kinderen best geval per geval bekijken”

De situatie van ieder kind is anders, dus er moet geval per geval bekeken worden of vaccinatie nuttig is. Dat stelt Marc Raes, kinderarts van het Jessa Ziekenhuis en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde.

De ministers van Volksgezondheid verzameld binnen het IMC (Interministeriële Conferentie) hebben maandag het licht op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen van vijf tot en met elf jaar. De vaccinatie wordt niet verplicht en kinderen met onderliggende aandoeningen krijgen voorrang. Voor de vaccinatie van de groep vijf tot elfjarigen wordt het vaccin van Pfizer-BioNTech gebruikt.

Raes stelt dat uit studies van Pfizer en de vaccinatie van jonge kinderen in de VS blijkt dat er geen onrustwekkende bijwerkingen zijn, maar hij begrijpt dat ouders twijfelen om hun gezond kind te laten vaccineren. Kinderen worden namelijk meestal niet ziek na een besmetting. “Het is anders dan bij andere vaccins die kinderen wel degelijk beschermen tegen ernstige ziekte”, zegt hij.

Voor kinderen met een verhoogd risico of onderliggende aandoeningen is er volgens hem geen twijfel nodig. Zij krijgen best een vaccin. Dat geldt ook voor kinderen die kwetsbare mensen in hun omgeving hebben. “Elke situatie is anders en het moet geval per geval bekeken worden. Het is een genuanceerd verhaal”, aldus Raes.

Het is alleszins niet de taak van de kinderarts om mensen te overtuigen om hun kind te laten vaccineren. Een pediater kan wel wetenschappelijke en objectieve informatie geven, stelt hij.