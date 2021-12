NMBS past treinaanbod aan in kerstvakantie

NMBS past zoals elk jaar het treinaanbod aan in de kerstvakantie aangezien er minder reizigers verwacht worden. Een groot deel van de piekuurtreinen (P) rijdt niet en op kerst- en nieuwjaarsdag geldt de zondagsdienstregeling, klinkt het in een persbericht.

Tussen 24 december en 9 januari rijden er ook minder S-treinen tussen Mechelen en Halle (S5) en Antwerpen en Sint-Niklaas (S34).

Op 24 en 31 december wordt het aanbod bijkomend aangepast. Zo rijdt de S61 Charleroi - Namur - Jambes één keer per uur in plaats van twee keer. Het traject van de S9 Eigenbrakel - Landen wordt beperkt tot Brussel-Luxemburg - Landen.

De IC-trein Antwerpen-Luchtbal - Brussel - Charleroi-Zuid en de S8 Zottegem - Brussel - Louvain-la-Neuve rijden dan weer niet na 18 uur.

Op kerstavond rijden de L-treinen Athus - Rodange (Luxemburg) - Luxemburg niet meer vanaf 20 uur.

Naast de aanpassingen tijdens de kerstvakantie blijft ook de eerder gecommuniceerde tijdelijke schrapping van 120 treinen van kracht. De treinen werden geschrapt omdat heel wat medewerkers vanwege van de recente stijging van de Covid-besmettingen afwezig zijn door ziekte of die thuis in quarantaine verblijven.

Meer informatie over de aangepaste dienstregeling is te vinden op de routeplanner van NMBS via de app of de website.