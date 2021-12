Roberto Martinez is zijn assistent kwijt: Shaun Maloney trekt naar Schotse Hibernian FC

Shaun Maloney (38) verlaat de Rode Duivels en trekt naar Hibernian FC. De ex-assistent van Roberto Martinez gaat in Schotland voor zijn eerste avontuur als hoofdcoach.

De ex-speler van Celtic, Aston Villa, Wigan Athletic, Chicago Fire en Hull City werd in de zomer van 2017, enkele weken na het einde van zijn spelersloopbaan, jeugdtrainer bij Celtic. Nauwelijks een jaar later plukte Martinez, die Maloney als speler onder zich had bij Wigan, hem al weg voor een baan als assistent bij de Rode Duivels. Na 3,5 jaar vertrekt hij nu uit Tubeke.

Maloney stond helemaal bovenaan het verlanglijstje om de ontslagen Jack Ross op te volgen bij Hibernian FC. De club staat pas zevende van de twaalf ploegen in de Schotse eerste klasse.

“Maloney hielp Roberto Martinez bij de opmars van België naar de eerste plaats op de FIFA-ranking”, klinkt het op de website van Hibernian. “Hij tekende een contract voor 3,5 jaar. Hij arriveert hier met een sterke reputatie in de voetbalwereld. Hij is een van de beste jonge coaches van het moment.”

Wellicht gaat de Belgische voetbalbond nu op zoek naar een opvolger die de staf vanaf de volgende interlandperiode in maart 2022 zal vervoegen.