Vrouw en buurman verstoppen kilo hasj in auto van partner: “Misselijkmakend complot om eigen romance veilig te stellen”

Mol

De liefde voor haar buurman dreef een 33-jarige vrouw uit Mol wel heel ver. Ze verborg met hulp van die buur een kilo hasj in de auto van haar echtgenoot en tipte de politie. De nietsvermoedende man zat hierdoor zestien dagen onschuldig in de gevangenis. “Het is crapuleus wat zij hebben durven te doen, puur om de weg vrij te maken voor hun eigen romance”, stelde procureur Peter Van der Flaas op de rechtbank in Turnhout.