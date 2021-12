SJOTCAST #20. “In Engeland grijpen ze wel al kordaat in tegen racisme, nu is het de beurt aan België”

Het Belgisch voetbal heeft wederom een hectisch weekend achter de rug en dat viel ook Sjotcast op. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 20 bespreken de heren het racisme-incident van na Club Brugge-Anderlecht, is Lars dolblij met de terugkeer van Gert Verheyen en hoopt Guillaume dat de rust bij Zulte Waregem nu eindelijk is teruggekeerd.