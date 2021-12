Doodgestoken rapper Drakeo the Ruler (28) was op zijn hoede: “Mensen willen mij vermoorden”

Het overlijden van Drakeo the Ruler, de Amerikaanse rapper die afgelopen zaterdag backstage neergestoken werd tijdens een festival in Los Angeles, komt niet geheel als een verrassing. De 28-jarige Amerikaan was zich al langere tijd bewust van het feit dat hij gevaar liep, zo blijkt.

Drakeo the Ruler deelde afgelopen zaterdag het podium van het Once upon a time-festival in Los Angeles met grote namen als Snoop Dogg, Ice Cube en 50 Cent. Iets voor middernacht liep het fout in de backstage: bij een woordenwisseling werd de rapper neergestoken. Hij overleed niet veel later.

Darrell Caldwell, bekend van zijn cryptische teksten, bracht een groot deel van zijn jeugd door in gevangenissen en zag muziek als zijn manier om te ontsnappen aan de valkuilen en de gevaren van het straatleven. Toch achtervolgde de criminaliteit hem. In 2016 werd hij in verband gebracht met een schietpartij op een 24-jarige man. En hoewel Drakeo later werd vrijgesproken van moord en poging tot moord, probeerden de aanklagers hem opnieuw te berechten op beschuldiging van samenzwering. Met succes. Dankzij een schikking werd hij in november 2020 al vrijgelaten uit de gevangenis.

Dat hij zaterdag neergestoken werd, komt niet geheel als een verrassing. Dat blijkt uit een interview in 2018 in The Times. “Ik leid een nerveus leven. Ik moet constant om mij heen kijken en op mijn hoede zijn voor de politie en andere mensen”, zei hij toen al. “Mensen willen mij vermoorden. Ik kan niet rondrijden in dure auto’s en zomaar op de vlucht gaan.”