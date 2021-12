Trump spant rechtszaak aan tegen aanklager New York vanwege onderzoek naar hem

Volgens Trump is het onderzoek politiek gemotiveerd. Hij heeft volgens The New York Times een rechter nu gevraagd dat ook te zeggen, zodat het onderzoek moet worden gestopt. “De missie van James wordt geleid door politieke vijandigheid en een verlangen om een persoon te intimideren en lastig te vallen en terug te slaan naar iemand die zij als politieke tegenstander ziet”, staat in de aanklacht.

James wil Trump volgende maand onder ede horen in haar onderzoek. Trumps advocaten willen dat verzoek ook laten tegenhouden.