Nederlands ex-gemeenteraadslid verdachte in grote seksuele afpersingszaak

Donny van den B., een voormalig gemeenteraadslid in het Nederlandse Heemskerkse, blijkt verdachte te zijn in een omvangrijke seksuele afpersingszaak. De 29-jarige lokale politicus zou in totaal zestien mannen hebben gedwongen om hem filmpjes en foto’s te sturen waarop zij naakt en op een beschamende manier waren te zien.

Van den B. zal zich woensdag moeten verantwoorden voor de rechtbank in Rotterdam. De Heemskerker heeft zich volgens het Openbaar Ministerie bijna vier jaar lang - van begin oktober 2017 tot januari van dit jaar - schuldig gemaakt aan ’sextortion’. In die periode was hij nog actief als gemeenteraadslid.

Van den B. zou via internet contact hebben gelegd met de mannen die hij chanteerde. Hij wist de slachtoffers er eerst toe te bewegen naaktbeelden van zichzelf te maken en die aan hem te sturen. Om vervolgens te dreigen de foto’s en filmpjes online te verspreiden en aan familie en vrienden van hen te verzenden. De Heemskerker dwong de mannen zodoende om hem geld te geven óf om nog meer naaktbeelden te verstrekken.

De verdachte werd afgelopen januari opgepakt. Hij zit sinds zijn arrestatie vast. Pas circa een maand na zijn aanhouding werd bekend dat Van den B. was gestopt als gemeenteraadslid. Hij is zo’n drie jaar actief geweest als lokaal bestuurder. De advocaat van de verdachte was niet bereikbaar voor commentaar.