“Gesofisticeerde zedendelinquent” of “zondebok”? Laatste dag van proces tegen Ghislaine Maxwell van start

De laatste dag van het proces tegen Ghislaine Maxwell vindt maandag plaats. Zowel de aanklagers als de verdediging krijgen nog een keer het woord voordat de jury zich terugtrekt om zich uit te spreken over de (on)schuld van de 59-jarige ex van miljardair Jeffrey Epstein. Mits een veroordeling riskeert Maxwell een gevangenisstraf van 80 jaar voor het ronselen van minderjarige meisjes.

In haar slotpleidooi schilderde openbaar aanklager Alison Moe Maxwell af als een “gesofisticeerde zedendelinquent”. “Ze heeft haar slachtoffers gemanipuleerd en hen op seksueel misbruik voorbereid”, klonk het.

Sinds het begin van de rechtszaak op 29 november proberen de aanklagers de jury ervan te overtuigen dat Maxwell de spil vormde in het pedofilienetwerk van Jeffrey Epstein. Vier vrouwen kwamen tijdens het proces getuigen tegen de dochter van voormalig mediamagnaat Robert Maxwell.

Zondebok

Volgens de verdediging is Maxwell echter een “zondebok” die wordt gebruikt om de misdaden van Epstein te berechten. Epstein zelf pleegde twee jaar geleden namelijk zelfmoord in aanloop naar zijn proces. Maxwell zelf weigerde te getuigen en verklaarde enkel dat de openbare aanklager er niet in was geslaagd afdoende bewijs te leveren van haar schuld.

Oorspronkelijk was gedacht dat het proces tot zes weken zou kunnen duren, maar nu zou Maxwell mogelijk al voor Kerstmis, wanneer ze 60 wordt, het verdict te horen krijgen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.