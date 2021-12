Grensregio en Belgische steden overspoeld door Nederlanders: “Dat laten gebeuren is de kortste weg naar sluiting van de horeca”

Restaurants in de grensregio worden overspoeld met reservaties en in de steden is het over de Nederlandse koppen lopen, sinds Nederland zondag in lockdown is gegaan. ‘Dat laten gebeuren is de kortste weg naar een sluiting van de horeca’, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx.

‘Als onze restaurants dubbel zo groot waren geweest, hadden ze nog altijd vol Nederlanders gezeten’, zegt Paul Snoeys. Hij is uitbater van brasserie De Gulden Coppe in het centrum van Hoogstraten, op een steenworp van de Nederlandse grens. Samen met zijn collega’s zag hij hoe de lockdown die zondag bij de noorderburen van kracht werd, tot een toestroom aan Nederlandse klanten leidde.

‘Dat begon al sinds de Nederlandse horeca een maand geleden om 17 uur de deuren moest sluiten. Maar nu zitten we ook ’s middags helemaal volgeboekt, hoofdzakelijk met Nederlanders. We hebben afgelopen weekend zeker vijftig aanvragen voor reservaties moeten afslaan.’

In brasserie De Jachthoorn, even verderop, moesten ze zelfs twee- tot driehonderd klanten weigeren, zegt burgemeester van Hoogstraten Marc Van Aperen. ‘Ik begrijp heel goed dat veel Nederlanders nu naar hier komen voor hun etentje. Dat is menselijk. Maar verstandig is het niet. De vraag die we ons nu moeten stellen, is: hoe kunnen we de pandemie indijken? Niet: waar kan ik nog eens goed gaan eten? De zorg staat zowel in Nederland als hier onder druk. Dan gaan we toch geen besmettingen importeren? Ik heb veel Nederlandse vrienden, maar die blijven nu best even in eigen land.’

Sensibiliseren

Hoogstraten is lang niet de enige gemeente die de impact van de Nederlandse lockdown voelt. Tijdens een overleg maandagochtend met alle burgemeesters uit de provincie Antwerpen en gouverneur Cathy Berx gaven velen van hen aan dat ze een toenemende druk vanuit Nederland ervaren. Ook in de Antwerpse winkelstraten was het zondag uitzonderlijk druk, getuigden uitbaters. De straten van de stad reden vol met auto’s met gele, Nederlandse nummerplaten. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zag er niet zoveel graten in. ‘Wir schaffen das’, zei hij, met een knipoog naar Angela Merkel.

Toch kreeg gouverneur Berx tijdens het burgemeestersoverleg ‘unisono de vraag om met mijn Nederlandse collega te bekijken hoe we dit gaan aanpakken’, zegt ze. ‘Dit laten gebeuren, is de kortste weg naar een sluiting van de horeca, en dat wil niemand. En dus luidt de ‘vriendelijke, maar kordate oproep: kom nu niet naar cafés of restaurants in de provincie Antwerpen’, aldus de gouverneur.

Opnieuw grenzen sluiten, laat staan blokkades opwerpen, zoals tijdens de eerste coronagolf, ‘daar is geen sprake van’, zegt Berx. ‘Dat wil of vraagt niemand.’ Wel zal ze samen met haar Nederlandse ambtsgenoot ‘de Nederlanders oproepen om de maatregelen die nodig zijn om superverspreiding van de omikronvariant te voorkomen, altijd en overal na te leven. Die maatregelen nam Nederland niet voor niets. Onzekerheid is vandaag het kernwoord, en dus moeten we het zekere voor het onzekere nemen.’

Ook in de Limburgse grensgemeenten, bijvoorbeeld in Maasmechelen, kwamen gisteren heel wat Nederlanders kerstshoppen.

Kermis

Berx vreest dat de toestroom van Nederlanders een ‘turbo’ kan zetten op de verspreiding van de omikronvariant in ons land. Die was hier zaterdag al goed voor tien procent van alle besmettingen. Bij onze noorderburen is dat veertien procent. ‘Maar het gaat zo snel dat dat verschil eigenlijk verwaarloosbaar is’, zei biostatisticus Geert Molenberghs (KULeuven/UHasselt) aan Het Belang van Limburg. Volgens hem maakt het daarom ‘niet zo veel uit of het Belgen of Nederlanders zijn die hier samentroepen’. ‘Het is vooral belangrijk grote drukte in het algemeen te vermijden. In dat opzicht kan een toestroom van Nederlandse shoppers wel een probleem vormen.’

Intussen ziet burgemeester Van Aperen in Hoogstraten de wrevel groeien. Vorige week moest de politie tussenkomen in een café op de Meerseldreef, omdat er een feest aan de gang was met heel wat Nederlandse gasten. ‘Het was precies kermis’, zegt Van Aperen. ‘De afgelopen dagen hoorde ik meerdere inwoners van onze gemeente met de vinger wijzen naar “al die Hollanders die naar hier komen”, zeker als die af en toe dan ook nog eens geen mondmasker dragen. Ik begrijp dat mensen het niet goed meer begrijpen, als de maatregelen zo verschillen van land tot land.’