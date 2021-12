Rusland zet twee Duitse diplomaten het land uit door diplomatieke rel

Rusland heeft maandag aangekondigd dat het twee Duitse diplomaten uit het land zal zetten. Enkele dagen geleden had Duitsland nog twee personen “non grata” verklaard. De diplomatieke rel escaleerde nadat Duitsland Rusland had beschuldigd ervan betrokken te zijn bij de moord op een Tsjetsjeense oud-commandant in 2019.

Afgelopen woensdag kreeg Vadim Krasikov, een Russische huurmoordenaar, levenslang voor de moord op Tornike Kavtaratsjvili, een Tsjetsjeense separatist. Kavtaratshvili vocht tussen 2000 en 2004 tegen Russische troepen. Sinds 2016 leefde hij met zijn familie in Duitsland, waar hij asiel had aangevraagd, maar op 23 augustus 2019 werd hij doodgeschoten in een park in Berlijn.

Volgens de Duitse rechter Olaf Arnoldi hadden Russische autoriteiten Krasikov ingehuurd en gaven zij “het bevel tot liquidatie”. Rusland verwierp deze beschuldigingen en noemde ze “ongegrond en onrealistisch”. Enkele uren na de uitspraak besloot Duitsland toch om twee Russische diplomaten uit het land te zetten.

Land uit

Maandag heeft Rusland na een gesprek met de Duitse ambassadeur Andreas von Geyr aangekondigd dat het twee Duitse diplomaten uit het land zal zetten. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee Duitsers het land moeten verlaten.

Volgens Duitsland zal deze beslissing nog meer “doorwegen op de bilaterale relaties”. De woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Russische actie “volledig ongerechtvaardigd”.