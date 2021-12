Premier League-clubs houden vast aan kalender ondanks coronahinder

De clubs uit de Premier League hebben besloten de voorziene speelrondes tijdens de komende feestdagen af te werken, ondanks de recente verstoring van de kalender door de vele besmettingen met het coronavirus. Dat melden verschillende Britse media. In de derde en vierde ronde van de FA Cup zullen evenwel geen replays plaatsvinden.

De 20 Premier League-clubs staken maandag de koppen bijeen om de haalbaarheid van de komende speeldagen te bespreken nadat dit weekend zes wedstrijden werden uitgesteld vanwege coronabesmettingen. Het verzetten van een speeldag behoorde tot de mogelijkheden.

Er vond geen stemming plaats en dus blijven vanaf 26 december twee speeldagen over vijf dagen op de kalender staan. De clubs worden geadviseerd hun wedstrijden te spelen indien ze over 13 fitte spelers, plus een doelman, beschikken.

Om de druk op de kalender te verlichten, werd wel beslist geen replays te organiseren in de derde en vierde ronde van de FA Cup. De derde ronde is voorzien van 7 tot en met 10 januari. De finale vindt op 14 mei plaats op Wembley.