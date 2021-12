Gekleurde Belgen zijn het moe om weer te moeten uitleggen hoe diep het racisme zit: “Dat is bijna een marteling”

De racistische roepers van Brugge hebben wonden geslagen, bij Vincent Kompany. En ze rijten er weer open, bij andere gekleurde landgenoten. “Elk racistisch voorval is een kwetsuur. Kwetsuren genezen. Maar het blijven littekens, die nu en dan weer worden opengereten. Naar sommige series of documentaires kijk ik niet als ik weet dat er virulent racisme in voorkomt. Om er niet opnieuw mee geconfronteerd te worden.”