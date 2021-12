Na problemen bij nog een energieleverancier: “VREG was compleet voor gek verklaard als het dit scenario had opgesteld”

Twintigduizend klanten van energieleverancier Watz – “gewoon Watz, geen gezever” – moeten halsoverkop op zoek naar een andere leverancier, nu het bedrijf “zijn verplichtingen niet langer nakomt”, aldus netbeheerder Fluvius. Het is al het derde energiebedrijf dat in moeilijkheden komt. En volgens experts zitten er nog bedrijven in erg slechte papieren, nu de elektriciteits- en gasprijzen op korte tijd explodeerden.