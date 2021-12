Hoe Vincent Kompany ook door verschillende incidenten met zijn familie voorvechter werd tegen racisme: “100 procent Belg én 100 procent Congolees”

Vincent Kompany (35) was tot in het diepst van zijn ziel geraakt na de “bruine aap”-beledigingen in Brugge. Sinds papa Pierre Kompany (74) in 1975 naar België verhuisde, moest de familie altijd al afrekenen met racisme. Daar vertelt vader Pierre in zijn biografie openlijk over en ook broer François (32) kaartte het al aan. De Kompany’s zijn fel in hun strijd. “Toen François op school racistisch werd beledigd, stuurden we een brief naar de politie.”