Experts vrezen dat we volgende week al opnieuw met stijgende besmettingscijfers zitten. Oorzaak: de hyperbesmettelijke omikronvariant, die de deltavariant in een razendsnel tempo verdringt: “in Denemarken en Groot-Brittannië ging die van 0 naar 100 procent in amper één maand tijd. Dat zal bij ons niet veel anders zijn”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.