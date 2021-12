Verzoek afgewezen: derde moordenaar van agente Kitty komt niet vrij

Kurum diende eerder dit jaar een vraag tot beperkte detentie in. Hij heeft 14 jaar van zijn veroordeling tot 30 jaar cel uitgezeten, nadat agente Kitty Van Nieuwenhuysen op 4 december 2007 in Lot door hem werd neergeschoten. De strafuitvoeringsrechtbank heeft zijn vraag maandag afgewezen.

Kurum is de laatste van drie daders die nog vast zit. Noureddine Cheikhni (43) kwam al in september 2018 vrij, en Hassan Iassir kwam in mei van dit jaar vrij onder elektronisch toezicht. Maandag besliste de strafuitvoeringsrechtbank dat Iassir die enkelband mag afleggen. Hij is vrij, onder voorwaarden.

Naar Marokko

Toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) liet in december 2018 weten dat hij de verblijfsvergunning van Iassir had ingetrokken, en dat deze bij zijn vrijlating direct naar Marokko zou worden teruggestuurd. Van de andere twee was dit niet meer mogelijk. Francken zette zijn handtekening één dag voor zijn partij uit de regering stapte.

“Maar we hebben dat besluit met succes aangevochten”, zegt nu Fabian Lauvaux, advocaat van Iassir. “De rechtbank oordeelde dat dit onwettig was, omdat mijn cliënt in België geboren is. Hij blijft dus gewoon in dit land.”