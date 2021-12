Proces tegen doodrijder Tibau (18) al voor derde keer uitgesteld: “Alles om de zaak te rekken. Heel jammer”

Het proces waarin Ruben B. (21) uit Turnhout terechtstaat, de twintiger die de dood van Tibau Verelst (18) uit Kasterlee op zijn geweten heeft na een dodelijke aanrijding tegen een boom, wordt al voor de derde keer uitgesteld. Het zou woensdag eindelijk behandeld worden, maar Andy Boermans, de advocaat van B. diende een wrakingsverzoek in tegen de politierechter, die volgens hem niet neutraal zou gaan oordelen. De rechter ging daar niet mee akkoord en trok zich niet vrijwillig terug. “Misschien wel twintig jaar geleden dat dit in Turnhout is voorgekomen.”

De familie van Tibau moet alweer een tegenslag verwerken: ze zullen dit jaar niet meer te horen krijgen welke straf het parket vordert tegen Ruben B., en hoe de jongeman zichzelf zal verdedigen.

Ruben B. veroorzaakte in mei dit jaar de dood van Tibau na een zware aanrijding tegen een boom in Lille. De twintiger had gedronken, en bood geen eerste hulp. Hij staat sindsdien onder elektronisch toezicht, terwijl er op sociale media steeds meer filmpjes opduiken waarin te zien is hoe hij in het verleden extreem roekeloos en dronken achter het stuur zat.

Heel uitzonderlijk

De zaak wordt al voor de derde keer uitgesteld. Een eerste werd de zaak ingeleid maar kon het nog niet behandeld worden, de tweede keer, eind november kon B. niet komen omdat hij getest moest worden op corona. Advocaat Andy Boermans kreeg politierechter Paul Draulans daarom zo ver om de zaak uit te stellen naar komende woensdag. Maar dat loopt nu weer mis: Boermans diende een wrakingsverzoek in tegen rechter Draulans. Tijdens de uitgestelde zitting in september zouden er bepaalde uitingen zijn geweest, waardoor de verdediging de neutraliteit en en objectiviteit van de rechter in twijfel trekt.

“Het is een uitzonderlijke procedure. Ik denk dat het al zo’n twintig jaar geleden is dat het in Turnhout is voorgekomen”, reageert meester Boermans. “Rechter Draulans heeft zich niet vrijwillig teruggetrokken en is in verzet gegaan tegen mijn verzoek, omdat hij geen reden ziet om een stap terug te zetten. De rechters in de beroepsrechtbank, dit geval de correctionele rechtbank in Turnhout, zullen woensdag beslissen of de wraking al dan niet gegrond wordt verklaard”, klinkt het. Woensdag zal dus moeten blijken of rechter Draulans kan aanblijven als rechter, of dat er een nieuwe rechter gezocht moet worden.

“Alles om de zaak te rekken”

“Het is wat het is, maar het is heel jammer”, zucht Steven Verelst, de vader van Tibau. “We kunnen er niets aan doen. Het is voor ons heel duidelijk dat de advocaat er alles aan doet om de zaak te rekken. Hopelijk kan er snel een nieuwe datum voorzien worden, of wordt er beslist dat Draulans toch kan blijven zetelen als rechter.”

