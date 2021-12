Club Brugge riskeert ook straf voor anti-Joodse gezangen

In het begin van de wedstrijd was duidelijk “al wie niet springt, is een Jood” te horen op de tribunes. Het is al de derde keer dit seizoen dat Club zich moet verantwoorden voor antisemitische spreekkoren. Ook in de heenmatch op Anderlecht en op verplaatsing bij STVV zongen supporters van Club dezelfde zin.

De Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme, een orgaan dat begin dit seizoen werd opgericht door de bond, besliste na het eerste incident dat Club een sensibiliserende campagne moest opzetten. Na de nieuwe gezangen op STVV werd de alternatieve straf omgezet in een voorwaardelijke boete van 2.000 euro. Die boete dreigt nu effectief te worden.(bla)