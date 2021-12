Tessa Wullaert en Anderlecht willen wraak nemen tegen titelrivaal OH Leuven: “Ik denk dat dit voor hen dé match van het jaar is”

Dinsdag om 20u00 staat het Belgische voetbal even stil. Dan wordt in de Women’s Super League dé topper tussen leider OH Leuven en nummer twee Anderlecht gespeeld.

De Leuvense vrouwen zijn aan een uitstekend seizoen bezig. Ze verloren pas midden november voor het eerst en leiden het klassement met 34 punten. Eentje meer dan titelverdediger Anderlecht. Bij paars-wit willen ze alvast weerwraak nemen voor de nederlaag in Leuven (3-2).

“Je moet die match in de juiste context zien”, aldus boegbeeld Tessa Wullaert (28). “Wij hadden toen veel geblesseerden en speelden in een andere opstelling. We hebben in het begin van het seizoen ook een dipje gekend (met ook een verliespartij tegen Club Brugge, red.), maar we zitten nu opnieuw in de goeie flow met tien gewonnen wedstrijden op rij. We zijn thuis ook heel sterk en iedereen is fit, buiten Ella (Van Kerkhoven, red.). Ik ga pas weer stress krijgen als er blessures opduiken, nu niet.”

Amber Tysiak (21) is de smaakmaker bij OHL. — © BELGA

De Red Flame, dit seizoen alweer goed voor 17 doelpunten en 11 assists, voelt wel dat het stilaan op is in 2021. “Ik voel de vermoeidheid wel en dat het dus tijd is voor de winterstop”, klinkt het. “Ik denk dat dit voor OHL dé match van het jaar is. Normaal spelen ze hun thuismatchen altijd op zondag, verplaatsen was nooit mogelijk. En nu speelden ze ineens vrijdag. We zullen wel zien, we zijn elkaar in ieder geval waard. Maar seizoensbepalend is deze partij nu ook weer niet.”

Wullaert, die sinds kort als eerste ooit tegen elke club uit de Super League scoorde, zal in de topper moeten opboksen tegen de beste verdediging uit de Super League. Het OHL van Red Flames als Amber Tysiak en Hannah Eurlings kreeg nog maar 7 doelpunten tegen.