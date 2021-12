Onderwijspersoneel krijgt dit jaar aanzienlijk lagere eindejaarspremie door regeling uit 2013

Vastbenoemd onderwijspersoneel krijgt dit jaar een aanzienlijk lagere eindejaarspremie dan de afgelopen jaren. Het gaat echter niet om een verdoken of onaangekondigde besparing, maar het resultaat van een opsmukoperatie voor de begroting van 2013.

“In 2013 moest het onderwijs van de Vlaamse regering 82 miljoen euro besparen”, legt vakbondsman Koen Van Kerkhoven (ACV) uit. “Er werd toen een akkoord gesloten tussen de sector en de toenmalige regering-Peeters: het vakantiegeld van vastbenoemd onderwijspersoneel werd verlaagd met 30 procent, maar de eindejaarspremie werd wel in dezelfde mate verhoogd. Op die manier zou die uitgave pas in de begroting van het jaar erop verschijnen.” Een vestzak-broekzakoperatie dus. “Klopt.”

Dat akkoord liep in echter 2020 af. De eindejaarspremie daalt in 2021 dus weer naar het niveau van voor dat akkoord. “Maar het vakantiegeld werd eerder dit jaar dan weer opgetrokken. Wie denkt dat hij netto minder krijgt, moet dat dus ook in rekening nemen”, aldus Van Kerkhoven.