Essevee in de wolken met invalbeurt en goal van jeugdproduct Dion De Neve: “Dat hij mee die wedstrijd doet kantelen, is fantastisch”

Zulte Waregem kan opnieuw lachen. Want na een turbulente week met een draak van een wedstrijd tegen Union en de eerste trainerswissel aan de Gaverbeek sinds mensenheugenis, bezworen Dion De Neve en Jean-Luc Dompé in een tumultueus en ondenkbaar slot tegen KV Mechelen de grootste crisis in jaren bij Essevee. Voor jeugdproduct De Neve (20) werd zijn invalbeurt er zo eentje om van te dromen.