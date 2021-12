De échte 12de man: Brugse ballenjongen ligt aan de basis van treffer tegen Anderlecht en komt in illuster lijstje

Ballenjongens (of meisjes) zijn belast met het recupereren van ballen die buiten het speelveld belanden. Meestal is er geen bal aan, maar soms zijn ballenjongens de échte twaalfde man voor hun club. Vorige week in Genk had de teammanager van Club Brugge een aandeel in de treffer van Noa Lang door een bal op te vangen en snel aan Jack Hendry te bezorgen. In de topper tegen Anderlecht dankte Charles De Ketelaere zijn openingsgoal aan een snel handelende Brugse ballenjongen. Hij komt in een illuster lijstje.