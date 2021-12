‘Boris de Twijfelaar’ zwaar onder vuur na slappe beslissing over kerstverstrengingen: “Hij lijkt steeds meer op Theresa May met een blonde pruik”

Boris Johnson besliste maandag om (nog) niet te beslissen over mogelijke verstrengingen van de coronamaatregelen. En dat net nu de omikronvariant om zich heen grijpt, en er met Kerst talloze familiefeestjes op het programma staan. Het komt Johnson – of “Theresa May met een blonde pruik, zoals een tv-zender hem noemde – op veel kritiek te staan. Al betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat zijn positie als premier wankelt. “Voor veel van zijn partijgenoten blijft hij de beste kans op een verkiezingsoverwinning”, aldus de Britse politicoloog Patrick Diamond.