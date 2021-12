Club Brugge-manager Vincent Mannaert gevraagd om Peter Croonen op te volgen als voorzitter van de Pro League

Vincent Mannaert (47) is door verschillende clubleiders gevraagd om Peter Croonen (52) op te volgen als voorzitter van de Pro League. De algemeen manager van Club Brugge houdt zijn kandidatuur in beraad.

“De spreidstand te veel.” Dat gaf Racing Genk-voorzitter Peter Croonen maandag op als reden voor zijn vertrek uit de Pro League. De club die hij voorzit, was in conflict geraakt met de belangenorganisatie die hij voorzit. Genk wilde vier wedstrijden verplaatsen omdat het in januari tot negen spelers moet missen wegens interlandverplichtingen. De club trok naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en haalde gelijk. Het BAS verplichtte de profclubs tot een onderhandelde oplossing te komen. Maar omdat Peter Croonen dan met zichzelf moest onderhandelen, trok hij maandag zijn conclusies. “Ik zet een stap opzij, zodat ik mijn hart helemaal kan volgen”, schreef hij in zijn afscheidsbrief.

Croonen verlaat het schip op een moment dat het Belgische profvoetbal door zwaar weer gaat. “De coronacrisis, Propere Handen, onze tanende internationale concurrentiepositie… : het werk is niet af, zoals gisteren (zondag, red.) pijnlijk geïllustreerd werd op het vlak van de strijd tegen racisme”, stelt Croonen zelf vast.

Hervorming in 2022

De Genk-voorzitter pleit voor een onafhankelijk bestuur en een onafhankelijke voorzitter. Maar in afwachting van zo’n hervorming, gepland in 2022, is een oplossing op korte termijn nodig. Diverse clubleiders keken daarom maandag in de richting van Vincent Mannaert. De Club-manager stapte in juli 2020 misnoegd uit de raad van bestuur van de Pro League. Hij was teleurgesteld door een gebrek aan visie en leiderschap in ons profvoetbal. Als manager van de Belgische kampioen geniet hij brede steun. Hij heeft een agenda voor de hele voetbalpiramide en is onder meer een pleitbezorger van de BeNeLiga. Mannaert houdt zijn kandidatuur voorlopig in beraad.

