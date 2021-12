Premier De Croo wil voortdurend moddergooien binnen zijn regering stoppen met compromis voor kernuitstap

De federale regering zat gisteravond urenlang samen om te onderhandelen over de kernuitstap. Premier De Croo legde een compromis op tafel: de kerncentrales gaan allemaal dicht, maar er komt een opening om in de toekomst nieuwe kerncentrales te bouwen.

Ietwat onverwacht zat de federale regering gisteren urenlang samen om te onderhandelen over de kernuitstap. Premier Alexander De Croo (Open VLD) vond het welletjes geweest met het gekibbel in zijn regering, waar voor- en tegenstanders van de kernuitstap elkaar voortdurende beschimpten. Hij legde volgens onze informatie een compromis op tafel dat beide visies moet verzoenen. De groenen, met energieminister Tinne Van der Straeten, zouden in zijn voorstel de volledige kernuitstap binnenrijven. Alle centrales zouden dus sluiten tegen 2025. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen wil De Croo, net als Van der Straeten, Engie nog even de tijd geven om de nodige vergunning te krijgen voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde. Als dat niet tijdig lukt, krijgen de centrales van Seraing en Manage overheidssteun.

Om aan de scepsis van de MR en haar voorzitter Georges-Louis Bouchez tegemoet te komen, stelt De Croo voor om de wet op de kernuitstap te wijzigen zodat er in de toekomst mogelijk wel nieuwe, moderne kerncentrales gebouwd kunnen worden. De Croo houdt de optie open om donderdag verder te onderhandelen.