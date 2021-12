Honderdtal militairen VS nam deel aan verboden extremistische activiteit

De Amerikaanse minister van Defensie gaf in februari de opdracht tot herziening van het beleid van het Pentagon voor de bestrijding van extremisme in eigen rangen.

De aankondiging kwam er nadat onthuld werd dat tientallen voormalige militairen betrokken waren bij de bestorming van het Capitool op 6 januari, toen duizenden Trump-aanhangers probeerden de goedkeuring tegen te houden van de overwinning van Joe Biden in de presidentsverkiezingen.

Defensie gaf geen details over het soort activiteiten, maar gaf als voorbeelden van verboden praktijken het pleiten voor het omverwerpen van de regering of “binnenlands terrorisme”. In de nieuwe richtlijnen staat dat militairen beter moeten worden opgeleid over wat verboden extremistische activiteiten zijn. “Dat gaat dan over richtlijnen voor sociale netwerken, wat wel of niet is toegestaan”, luidt het.