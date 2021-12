Voor het eerst sinds 2019 opnieuw drie executies in Japan

In 2018 werden nog vijftien leden van de Aum-sekte geëxecuteerd in Japan. — © AP

De executies zouden de eerste in het land zijn sinds december 2019 en sinds het aantreden van premier Fumio Kishida begin oktober.

Het ministerie van Justitie, dat gecontacteerd werd door het Franse nieuwsagentschap AFP, bevestigde de informatie niet meteen. De lokale media maakten de identiteit van de geëxecuteerde gevangenen niet bekend.

De laatste executie dateert uit december 2019. Het ging om een Chinese man die werd veroordeeld voor de moorden op vier leden van dezelfde familie in het zuidwesten van het land in 2003. Japan executeerde drie veroordeelden in 2019 en vijftien in 2018, onder wie dertien leden van de Aum-sekte, die betrokken was bij een aanslag met saringas op de metro van Tokio in 1995.

Er zijn momenteel meer dan honderd terdoodveroordeelden in het land en er gaan gewoonlijk vele jaren voorbij tussen het vonnis en de uitvoering ervan door ophanging.

De publieke steun voor de doodstraf blijft groot ondanks kritiek uit het buitenland, met name van mensenrechtenorganisaties.