Nieuwe hond in Witte Huis: president Joe Biden stelt ‘Commander’ voor

Volgens mediaberichten is de Duitse herder een cadeau van familie aan de 79-jarige president. Biden begroette hem met de woorden “Welkom in het Witte Huis”. In het bijgevoegde filmpje is te zien hoe Biden en bal gooit en ‘Commander’ er achteraan stormt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Biden nam na zijn inauguratie zijn twee Duitse herders ‘Major’ en ‘Champ’ mee naar het WItte Huis. Champ stierf afgelopen zomer. Major haalde de krantenkoppen na incidenten met personeel van het Witte Huis. Zo zou hij een lid van het veiligheidsteam van Biden gebeten hebben. De hond woont nu vooral in het huis van de familie in Wilmington in de staat Delaware.

First lady Jill Biden had in het voorjaar al aangekondigd dat er binnenkort ook een kat in het Witte Huis zou komen wonen. Een woordvoerster heeft nu tegen CNN gezegd dat dat voor januari is.