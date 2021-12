Topman Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest uitbraak van coronabesmettingen na feestdagen: “Stel je bijeenkomsten uit”

“Stel je bijeenkomsten uit. Een geannuleerd feestje is beter dan een geannuleerd leven.” Die oproep doet de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit vrees voor de omikronvariant van het coronavirus.

mtm Bron : The Guardian

Omikron verspreidt zich niet alleen sneller dan delta, maar veroorzaakt ook besmettingen bij mensen die al gevaccineerd tegen het coronavirus of ervan hersteld zijn, zegt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij waarschuwt ervoor dat de komende feestdagen - en de daarbij horen bijeenkomsten - “op veel plaatsen zullen leiden tot meer infecties, tot een overbelasting van de gezondheidszorg en tot meer sterfgevallen”. Daarom dringt hij er nu bij de mensen - wereldwijd - op aan om hun geplande festiviteiten uit te stellen. “Een geannuleerd feestje is beter dan een geannuleerd leven.”

Soumya Swaminathan, de hoofdwetenschapper van de Wereldgezondheidsorganisatie, voegde er nog aan toe dat het “onverstandig” zou zijn om nu al te concluderen dat omikron “een mildere variant” is. “Met het stijgende aantal infecties zullen alle gezondheidssystemen onder druk komen te staan”, zo verklaarde ze. “Omikron ontwijkt met succes sommige immuunreacties.”

De verklaringen van Ghebreyesus en Swaminathan liggen in de lijn van een studie van het Londense Imperial College. Daaruit bleek vorige week dat het risico op een herinfectie door de omikronvariant meer dan vijf keer groter was en dat er voorlopig geen tekenen zijn dat omikron milder is dan de deltavariant.