Voormalig Amerikaans priester in Oost-Timor veroordeeld voor seksueel misbruik in door hem opgericht weeshuis

In Oost-Timor is een uit zijn ambt ontzette Amerikaanse priester veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het misbruiken van kinderen in een door hem opgericht weeshuis. Het proces leidde tot grote verdeeldheid in het diep katholieke Zuid-Aziatische land.

Minstens vijftien vrouwen beschuldigden de 84-jarige Richard Daschbach ervan dat hij hen als kinderen gewelddadig had betast en seksueel had misbruikt in de katholieke instelling in Oecusse, een Timorese enclave in Indonesië. De beschuldigde hield naar verluidt ook een lijst bij met namen van de kinderen die bij hem de nacht hadden doorgebracht.

Een rechtbank in Oecusse heeft de Amerikaanse priester, die in 2018 uit zijn ambt ontzet werd, schuldig bevonden aan meerdere aanklachten in de instelling, die in het jaar 1990 werd opgericht. Hij werd aanvankelijk veroordeeld tot 37 jaar celstraf, maar gezien zijn hoge leeftijd werd die straf teruggebracht naar 12 jaar.

De zaak heeft voor heel wat verdeeldheid gezorgd in de voormalige Portugese kolonie, waar Daschbach lange tijd een vooraanstaand figuur was. De kerk is een zeer gerespecteerde instelling in Oost-Timor, waar 97 procent van de bevolking katholiek is. Heel wat Timorezen trekken de beschuldigingen in twijfel en veel slachtoffers weigeren te worden geïdentificeerd uit angst voor represailles.