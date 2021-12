‘Mr. Big’ beschuldigd van aanranding: ‘Sex and the city’-sterren distantiëren zich van acteur Chris Noth

De vrouwelijke sterren van ‘Sex and the city’ hebben zich publiekelijk geschaard aan de zijde van de vrouwen die hun medespeler Chris Noth (die de rol van Mr. Big vertolkte in de serie) hebben beschuldigd van aanranding. “We zijn diep geschokt”, klinkt het in een gezamenlijke verklaring van Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis.

“Wij steunen de vrouwen die naar voren zijn gekomen en hun pijnlijke ervaringen hebben gedeeld. Wij weten dat dit een zeer moeilijke zaak moet zijn, en wij prijzen hen daarvoor”, schrijven de drie hoofdrolspeelsters op Instagram, ondertekend met hun eigen naam.

Noth, die de rol van ‘Mr. Big’ vertolkte in de serie en recent nog opdook in de eerste aflevering van reboot ‘And just like that’, wordt door drie vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hijzelf noemt die aantijgingen vals. “Nee betekent altijd nee, dat is een lijn die ik niet heb overschreden”, klinkt het bij de 67-jarige acteur die benadrukt dat alles altijd met wederzijdse toestemming gebeurde.