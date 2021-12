Turkse lira schiet fors hoger na aankondiging maatregelen van president Erdogan

De Turkse lira is dinsdagochtend nog meer in waarde gestegen nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandagavond een pakket maatregelen had aangekondigd om de koers op te krikken. De lira werd maandagavond al ongeveer een kwart meer waard tegenover de Amerikaanse dollar en de euro, de sterkste stijging sinds 1983, berekende het persagentschap Bloomberg.