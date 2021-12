Vrouw probeert zoontje (4) te beschermen tegen hond, maar raakt zelf dodelijk gewond

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Wisconsin is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die ze opgelopen had toen ze haar vierjarig zoontje probeerde te beschermen tegen een hond. Dat melden lokale media.

De feiten speelden zich op 8 december af in een woning in Bowler, een plaats ten noordwesten van Milwaukee. De 35-jarige Heather Pingel zag dat haar hond haar zoontje Damion (4) aanviel en probeerde haar kind te beschermen. Het dier kalmeerde echter niet en viel vervolgens ook Pingel aan. De vrouw werd zwaar toegetakeld: ze leed aan nierfalen en haar beide armen moesten worden geamputeerd. Ongeveer een week later overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Damion kreeg 70 hechtingen in zijn been, maar mocht ondertussen het ziekenhuis weer verlaten.

Het was Shane Bernarde, de vriend van Pingel, die de twee slachtoffers aantrof na de aanval. Pingel lag hevig bloedend op de badkamervloer en kon alleen nog zeggen: “Ik heb geen armen meer, ik ga dood”. Damion zat op een stoel in de eetkamer, ook hij bloedde ernstig aan de benen.

“We weten niet hoe lang Heather met de hond heeft gevochten”, aldus Bernarde, die zelf ook nog bijtwonden opliep. Hij heeft de hond wel naar buiten kunnen slepen, waar hij het dier vervolgens heeft doodgeschoten.

“De hond had eerder al tekenen van agressie vertoond”, zo verklaard Heathers zus Shannon. “Maar mijn zus had een groot hart voor dieren. Te groot. Ze dacht dat ze hem wel kon opvoeden.”