Alleen nog voor gevaccineerden: minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil regels rond coronapas verstrengen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) denkt erover na om de regels rond het Covid Safe Ticket (CST) te verstrengen. Enkel wie gevaccineerd is, zou nog een coronapas kunnen krijgen. Een negatieve test zou dus niet meer volstaan. Dat zegt hij in het programma ‘Op slot’, dat dinsdagavond wordt uitgezonden op Canvas, meldt VRT NWS.

De verstrenging is volgens minister Vandenbroucke een manier om de vaccinatie onrechtstreeks te verplichten. “Zeggen dat je met een vaccinatiecertificaat werkt, in plaats van met een vaccinatie- en testcertificaat, wat in een aantal landen al aan het gebeuren is, is eigenlijk een beetje een andere manier om het te verplichten”, aldus Vandenbroucke.

“Een vaccinatiecertificaat wil eigenlijk zeggen dat mensen die ernstige risico’s nemen voor zichzelf en dus ook voor de gezondheidszorg en voor de mensen rond hen, dat die een aantal mogelijkheden niet hebben die andere mensen wel hebben. Daar heb ik het principieel helemaal niet moeilijk mee.”