Man (38) gebruikt string als mondmasker en wordt uit vliegtuig gezet

Een 38-jarige man is in de Amerikaanse staat Florida uit een vliegtuig gezet omdat hij het toestel betrad met een string als mondmasker. Dat deed hij naar eigen zeggen uit protest tegen de mondmaskerplicht.

In een video op sociale media is te zien dat een medewerker van United Airlines de 38-jarige Adam Jenne van zijn plek wijst. Hij heeft op dat moment een rode string voor zijn gezicht getrokken. Andere passagiers lijken wel om de actie te kunnen lachen en nemen het zelfs voor hem op zodra hij eruit wordt gezet, waardoor de man zijn vlucht naar Washington mist.

Jenne zegt tegen NBC News dat hij al vaker met zijn opvallende “mondmasker” het vliegtuig instapte. “De beste manier om absurditeit te illustreren is met absurditeit”, zegt hij. “Op elke vlucht heb ik weer andere reacties gekregen van de cockpitbemanning. Sommigen met een wilde waardering, anderen juist confronterend.”

Mondmaskerplicht

United Airlines reageerde in een verklaring op het opmerkelijke voorval. “De klant voldeed duidelijk niet aan het federale maskermandaat en we stellen het op prijs dat ons team het probleem op de grond heeft aangepakt vóór het opstijgen, om mogelijke verstoringen in de lucht te vermijden”, aldus de verklaring.

Passagier Jenne laat zich niet van de wijs brengen en probeert het gewoon bij een andere luchtvaartmaatschappij, zegt hij. “Hopelijk heeft Spirit Airlines meer gevoel voor humor.”