Oververhitte kookpot zorgt even voor paniek: moeder en baby uit voorzorg naar ziekenhuis

Oudenaarde

De hulpdiensten werden maandagavond omstreeks 22.15 uur opgeroepen voor een brand in een rijwoning in de Keizer Karelstraat in Oudenaarde. Politie en medische diensten van het AZ Oudenaarde kwamen samen met de brandweerpost Oudenaarde ter plaatse. Op dat ogenblik waren in de woning nog een moeder en haar baby aanwezig. Bleek dat de vrouw in paniek de sleutel van de slotvaste deur niet meer vond. De brandweer moest de voordeur openbreken om de woning te kunnen betreden. Zowel de moeder als het kindje konden veilig uit het huis gehaald worden. Beiden bleven ongedeerd maar werden wel uit voorzorg en voor controle naar het AZ Oudenaarde overgebracht. Oorzaak van het incident was een oververhitte kookpot die op een kookplaat was blijven staan. Er was geen brandschade en ook de rookschade bleef beperkt. De brandweer moest de woning wel ventileren. De Keizer Karelstraat bleef enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer.