Makelaar Mino Raiola geeft update over Haaland en De Ligt, en doet opmerkelijk voorstel: “Schaf transfersommen af”

Als Mino Raiola spreekt, dan luistert de voetbalwereld. Of, dat denkt de Nederlandse makelaar toch. Bij de NOS voelde ze Raiola aan de tand over de komende transfermarkt.

De FIFA wil de grote sommen die voetbalmakelaars als Raiola verdienen aan banden leggen. Zo ligt er een voorstel op tafel waarbij de Nederlander maximum 10 procent commissie op een transfersom en 3 procent van het salaris mag opeisen voor zichzelf.

“Kijk… Als je aan tafel zit en je bent geen geldwolf zoals ik (lacht) en je mag kiezen: 10 procent op de transfersom en 3 procent op het salaris. Wat gaat er dan hoger worden, denk je?”, aldus Raiola. “Wat de FIFA eigenlijk doet… Ze willen de clubs niet tegen het harnas jagen en dus zeggen ze: de transfersom mag zo hoog zijn als je wil en daar mag je 10 procent op geven. Maar het salaris, daar mag je maar 3 procent op geven. Maar ik vind dat je als makelaar moet gaan voor het belang van de speler. Die keuze moet je vrij laten.”

Volgens Raiola gaan kleinere makelaars niet meer hun werk “op een kwalitatieve manier” kunnen doen door het voorstel van de wereldvoetbalbond.

“De onderhandelingspositie van spelers komt in het gedrang. Ik zeg dan maar: schaf die transfersommen af en dan kunnen we over salarissen praten. Dat wij ook verdienen aan transfersommen? Ja, als je voor clubs werkt. Maar weet je, dit hele systeem is bedacht door mensen die geen verstand hebben van het vak. En de clubs hebben hier ook niet om gevraagd, trouwens. Dit heeft niets te maken met het helpen van het voetbal. De commissies van makelaars zijn omhoog gegaan omdat de salarissen omhoog zijn gegaan. Als de FIFA daar een probleem mee heeft, dan moet ze een andere sport gaan vertegenwoordigen.”

De Nederlander stelt ook nog dat het aan de speler is om te bepalen welk percentage hij voor zijn makelaar reserveert. “Het is allemaal niet zoals jullie soms denken”, klinkt het.

De Ligt en Haaland

Raiola gaf bij de NOS ook nog een update over verschillende van zijn cliënten. Zoals over Matthijs de Ligt, die volgens de Nederlander toe is aan een nieuwe stap.

“De clubs waar Matthijs heen zou kunnen, kunnen we allemaal bedenken”, zegt hij. “Dan praat je, met alle respect, niet over Fortuna Düsseldorf. In de zomer moeten we kijken of er clubs in de markt zijn voor een centrale verdediger en of ze geld hebben om hem weg te kopen bij Juventus. Dat kan de Premier League, maar ook FC Barcelona, Real Madrid of Paris Saint-Germain zijn.”

Erling Haaland zou dan weer nog een jaartje extra bij Borussia Dortmund kunnen blijven. En van een voorakkoord met Real Madrid zou helemaal geen sprake zijn. Raiola maakte ook nog bekend dat Bryan Bobby terugkeert naar Ajax, op uitleenbasis van RB Leipzig.