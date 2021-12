Nieuwe boetebrief moet verkeersovertreders sneller doen betalen

Er zit voortaan een duidelijkere brief bij uw verkeersboete. Zodat u beter weet hoe u die moet betalen - én vooral - wat u mag verwachten wanneer u niet betaalt. “Het tijdperk van moeilijk begrijpbare brieven met veel tekst is daarmee voorbij.”

Elk jaar worden er in ons land meer dan 5 miljoen verkeersboetes opgestuurd, bijna 14.000 per dag. Zo’n boete - waar u bijvoorbeeld bent geflitst en aan welke snelheid - is ook altijd vergezeld van een brief die uitlegt wat u vervolgens moet doen.

Op vraag van justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zijn die brieven nu gemoderniseerd. “Hierdoor kan elke verkeersovertreder sneller en gemakkelijker de boetebrief lezen en de nodige acties ondernemen”, aldus de FOD Justitie. Dat gaat van het betalen van de boete, tot de manier waarop mensen een boete kunnen betwisten. Ook dat wordt helder uitgelegd.

Van Quickenborne — © BELGA

Bedoeling van de modernisering van de begeleidende boetebrieven is dat er hierdoor meer boetes sneller worden betaald, maar tegelijk ook dat mensen ertoe worden aangezet sneller in actie te schieten, waardoor ze een verhoging van het boetebedrag vermijden.

Juridisch vakjargon

Concreet is het nodige juridisch vakjargon geschrapt dat veel mensen toch niet begrepen, en wordt er duidelijker taal gebruikt over hoeveel men moet betalen, hoe die betaling kan en moet gebeuren, en worden overtreders ook ingelicht over wat ze mogen verwachten wanneer ze niet betalen.

Zo weet je voortaan dat wanneer je een onmiddellijke inning van 53 euro laat liggen het bedrag verhoogt naar 66 euro, nadien naar bijna 90 euro. En dat wie vervolgens nog niet betaalt de fiscus op zijn dak krijgt die het openstaande boetebedrag “gedwongen gaat invorderen.”

Nieuw is ook dat bedrijven aparte boetebrieven krijgen. Wanneer één van hun auto's een overtreding beging, moet het bedrijf immers meedelen wie er op dat moment achter het stuur zat. Dat leidde geregeld tot verwarring, of boetes die lang bleven liggen bij de bedrijfsadministratie voor ze bij de effectieve overtreder terechtkwamen.

Bedrijven krijgen dat nu veel duidelijker uitgelegd en kunnen de informatie over wie met het voertuig reed voortaan digitaal doorgeven.