Eden Hazard is fit genoeg voor nieuwe basisplaats bij Real, maar: “Het is duidelijk dat hij geen rechterflankaanvaller is”

Real Madrid speelt woensdag een altijd lastige partij op bezoek Athletic Club. De grote vraag: met of zonder Eden Hazard in de basis?

De Rode Duivel stond afgelopen zondag voor het eerst in meer dan twee jaar tijd nog eens 90 minuten op het veld bij De Koninklijke. Hazard speelde een degelijke partij, maar Real bleef steken op 0-0 tegen Cadiz en dus klonk er alweer kritiek in de Spaanse pers.

Het is nu afwachten of trainer Carlo Ancelotti onze landgenoot opnieuw het vertrouwen geeft.

“Hazard trainer nu al ongeveer een maand goed”, aldus de Italiaan op zijn persconferentie. “Hij riskeert dus geen fysiek probleem als hij woensdag speelt. Maar ik moet hem vandaag evalueren. Het is heel duidelijk dat hij geen rechterflankaanvaller is. Hazard speelt liever vanaf links, maar hij moest op rechts spelen tegen Cadiz. Zij het niet té dicht tegen de zijlijn, omdat daar ook Lucas (Vazquez, red.) liep. Eden komt graag naar binnen en we gaan bekijken hoe we dit kunnen inpassen. Ik wil dat mijn spelers zich comfortabel voelen op hun positie.”

© ISOPIX

De kans dat Hazard op links wordt uitgespeeld tegen Bilbao is onbestaande. Ancelotti maakte namelijk duidelijk dat Vinicius Junior zal spelen woensdag.

“Hem laten rusten? Geen sprake van”, klonk het. “Ik merk geen enkele vermoeidheid bij Vinicius en dus gaat hij morgen spelen. Als hij zich fysiek goed voelt, zal hij dat blijven doen.”

Intussen zwierde Real Madrid-volger Miguel Ángel Díaz (COPE) nog het gerucht online dat De Koninklijke Eden Hazard komende zomer “heel graag wil verkopen”.