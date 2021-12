De autocoureur die de wereld rondging als belediging voor Joe Biden: “Ik wil niet dat mijn naam alleen als scheldwoord dient”

“Let’s go Brandon.” Sinds begin oktober is dat schijnbaar onschuldig zinnetje een - ondertussen niet meer zo - verdoken belediging aan het adres van de Amerikaanse president Joe Biden. En dat is niet naar de zin van de “Brandon” uit de slogan: autocoureur Brandon Brown.

Op 2 oktober van dit jaar won de 28-jarige Brandon Brown zijn eerste Nascar-wedstrijd in Talladega (Alabama). Zijn interview met NBC Sports na de race werd verstoord door een luid roepend - overwegend Republikeins - publiek. “Hoor eens, je bent al populair. Ze scanderen Let’s go Brandon”, zie de interviewster. Brown knikte dankbaar, maar eigenlijk riep het publiek iets helemaal anders. “Fuck Joe Biden”.

In geen tijd ging het onschuldige “Let’s go Brandon” de wereld rond en werd het te pas en te onpas gebruikt als een (verdoken) belediging aan het adres van president Joe Biden. En hoewel Brown zelf al openlijk verklaart heeft een Republikein te zijn en op Donald Trump te hebben gestemd, is hij daar niet zo blij mee. “Mijn overwinning in Talladega zou één groot feest moeten zijn, een manier voor mij om naam te maken op sportief vlak. Maar nu deze meme viraal ging, gaat het niet meer over het sportieve, alleen nog over het politieke. Ik wil niet dat mijn naam alleen maar als vervanging voor een scheldwoord dient”, zo verklaarde Brown in een interview met The New York times.

Als er dan toch een slogan gezongen moet worden, zo vindt Brown, “maak er dan Let’s go America van”.