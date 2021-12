Ook afgelopen nacht is de federale regering er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over de kernuitstap. MR-vicepremier Sophie Wilmès stak daar een stokje voor, door in een interview met de Franstalige krant Le Soir - dinsdag te verschijnen - al aan te kondigen dat er geen akkoord zou zijn. Tot woede van de andere regeringspartijen.