Franziska Giffey is eerste verkozen vrouwelijke burgemeester van Berlijn

Franziska Giffey is dinsdag als eerste vrouw ooit verkozen tot burgemeester van de Duitse hoofdstad Berlijn. Ze is ook de eerste burgemeester uit de voormalige DDR sinds de Duitse eenwording in 1990.

Giffey kreeg de stemmen van 84 van de 139 vertegenwoordigers. Ze neemt de baan over van haar partijgenoot van de SPD Michael Müller, die naar de landelijke Bondsdag gaat. De 43-jarige Giffey was van 2018 tot dit voorjaar minister van Familiezaken in de Bondsrepubliek. Ze trad in mei af na een schandaal rond plagiaat in haar proefschrift, dat een maand later werd ingetrokken door de Vrije Universiteit Berlijn. Ze leidde eerder het Berlijnse district Neukölln.

Berlijn werd één keer eerder door een vrouw geleid. Louise Schroeder was van 1947 tot 1948 waarnemend burgemeester namens de sociaaldemocraten. Maar als waarnemend burgemeester werd zij niet gekozen.

De Berlijnse coalitie blijft uit dezelfde partijen bestaan die sinds 2016 de stad besturen, de sociaaldemocraten (SPD), de Groenen en Die Linke. De nieuwe samenwerking moet weer vijf jaar duren, tot 2026.