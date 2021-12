Update aanvullend pensioen beschikbaar op mypension.be

De updates van www.mypension.be gebeuren op basis van gegevens van de pensioenfondsen en verzekeraars. Zij zijn verplicht om de jaarlijkse stand van de rekeningen en de opgebouwde rechten van hun aangeslotenen aan te geven.

Ook de website www.pensionstat.be heeft zijn statistieken geactualiseerd. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat 4,04 miljoen mensen in ons land genieten van een aanvullend pensioen, 2,4 procent meer dan in 2020. De som van alle pensioenreserves is opgelopen tot 95,9 miljard euro, 4,6 procent meer dan in 2020.