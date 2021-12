De vorige keer ontsprong het profvoetbal de dans, maar experts vragen opnieuw voetbal zonder publiek

Wordt er binnenkort opnieuw zonder publiek gevoetbald in ons land? Als het van de experten van de GEMS afhangt wel.

Donderdag komt het Overlegcomité opnieuw samen om eventuele nieuwe maatregelen te bespreken om de opmars van de omikronvariant in te perken. De experten van de GEMS schuiven daarbij een aantal verstrengingen naar voor.

Zo wordt er opnieuw gevraagd om voortaan voetbalwedstrijden te laten doorgaan zonder publiek, wat ook bij de vorige overlegronde al gevraagd werd. Toen ontsprong het profvoetbal (net als het veldrijden) de dans, terwijl binnensporten het sindsdien zonder toeschouwers moeten doen.

De Pro League had toen ook gevraagd om het advies van de GEMS niet te volgen. “Een voetbalwedstrijd bijwonen gebeurt in een veilige omgeving, dat wordt bevestigd door wetenschappelijke studies. We hopen dat het constructieve overleg en het vertrouwen van de voorbije maanden helpt om de tribunes open te houden”, klonk het.